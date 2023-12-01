Hak-İş 12.Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) tarafından bu sene 12’incisi düzenlenen ‘Hak-İş 12.Uluslararası Kısa Film Yarışması’ Ödül Töreni’nde dereceye giren filmlere ödülleri verildi.

Hak-İş Konfederasyonu 12’inci Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, ‘Emeğe Saygı’ temasıyla Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. İstiklal marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ödül töreni, Hak-İş’in tarafından İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara dikkati çekmek için hazırlanan video gösterimi ile devam etti. Türkiye’den 301 filmle başvuruda bulunulan yarışmamıza İran’dan 559, Hindistan’dan 457, İspanya’dan 226, Brezilya’dan 225, İtalya ve Fransa’dan 195, ABD’den 173 ve Rusya’dan 169 filmle başvuruda bulunulan yarışmada, uluslararası ve ulusal kategoride olmak üzere 11 dalda toplam 22 ödül verildi. Ayrıca ‘Sendikacı Gözünden’ kategorisinden katılan yarışmacıların tümüne ödül takdim edildi.

Törende bir açılış konuşması gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 12’ncisi yapılan kısa film yarışmasının çok güzel ve anlamlı olduğunu söyleyerek, “Yüzün üzerindeki ülkeden, yüzlerce yarışmacının katıldığı, aslında herkesin kazandığı, bu simgesel katkılardan ziyade ödül törenlerinden ziyade herkesin aslında bence bir ödül alması gerektiği bir güzel yarışmanın tertip edilmesinden dolayı Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımızı tebrik ediyorum. Zira devir iletişim çağı propaganda çağı, her şeyin gözler önüne serildiği ve anlık filmlerin, kısa filmlerin, ‘reelsların’ sosyal medyadaki saniyelerle anlatımlarla aktarıldığı bir dönemi yaşıyoruz. İnsanların artık çok sabırlı bir şekilde her şeyi dinlemediği haberleri bile dinlemediği uzun filmleri bile seyretmediği bir noktada birtakım sorunları, birtakım mesajları, birtakım gözükmeyen satır arasındaki olan o duygu yüklü anlamlı olan mesajları kısa filmlerle dünyaya aktarma çabası gerçekten çok çok kıymetli. Hem sanat boyutuyla kıymetli hem de insanlık ve gençliğin yetişmesi açısından çok kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.

"Her hafta bir film çeker gibi dizi çekilmesinin sinema emekçilerini, ne kadar etkilediğini biliyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada Filistin ve İsrail arasında yaşanan olaylardan dolayı buruk bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Hak-İş’in sendikal mücadeleyi kültür ve sanatla buluşturarak yeni bir vizyon oluşturma çabasını geliştirerek sürdüreceklerini belirten Arslan, “Elbette ki kültür ve sanatla emek hareketini buluşturmak kolay bir iş değil. Üstelik bizim ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde bu sektörde ne yazık ki emek hareketi, sendikal hareket etkin olarak yer almıyor. Özellikle dizi çekimlerinde hemen hemen yasaların bütün hükümlerinin ihlal edildiği, dünyanın hiçbir yerinde 3 saate yakın dizilerin olmadığı fakat bizim ülkemizde her hafta bir film çeker gibi dizi çekilmesinin sinema emekçilerini, oyuncuları ne kadar derinden etkilediğini biliyoruz. Buna yönelik devletimizin müdahale etmesini istiyoruz. Burada düpedüz bir insan hakları ihlali var” diye konuştu.

Arslan rekabet adına sinema emekçilerinin haklarının ihlal edilmesine karşı durduklarını da ifade ederek, onları Hak-İş’le birleşmeye davet etti.

“Yarışmamıza 40 bine yakın filmle başvuruda bulunuldu”

Hak-İş Kültür Sanat Komite Genel Başkanı Birsen Odabaşı ise, kısa film yarışmasında 12 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bugüne kadar yarışmamıza 40 bine yakın filmle başvuruda bulunuldu. Yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusuyla binlerce, on binlerce sinema sanatçısı “Emeğe Saygı” teması altında HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışmamızda buluştu. Her geçen yıl “emek” temalı daha çok filmin yarışmamıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Kısa Film Yarışmamız, dünyadaki birçok kısa film yapımcısının beklediği bir yarışma haline geldi. Komitemiz ve yarışma ekibimizin yoğun çalışmaları sayesinde bu yıl da 128 ülkeden 4 bin 431 film yapımcısı ve yönetmeni, “emeğe saygı” teması altında Yarışmamızda buluştu” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren filmlerin gösterimi yapılarak 11 dalda ödül kazanan filmlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın yanı sıra Hak-İş Konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri, üyeleri ve ayrıca sanat ve sinema camiasından, televizyon programcısı, ses sanatçısı, oyuncu ve yapımcı Necip Karakaya, Oyuncular Sidal Damar, Ali Buhara Mete, Yusuf Aytekin, Ali Nuri Türkoğlu, Ekrem Uzunok, Ateş Fatih Uçan, Gizem Denizci, Hacı Ali Konuk ve Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Yusuf Sezgin katılım sağladı.