Hak-İş 4'üncü Emek Fotoğrafları Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Hak İşçi Konfederasyonu’nun (Hak-İş) düzenlediği “Hak-İş 4’üncü Emek Fotoğrafları Yarışması” ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Hak-İş Emek Fotoğrafları Yarışması’ ödül töreni, konfederasyonun genel merkezinde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunması ve geçmiş yıllardaki fotoğraf yarışmalarının yer aldığı video gösterimiyle başlayan törende, yarışmada dereceye giren 4 fotoğraf sanatçısına ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından Hak-İş Emek Fotoğrafları Sergisi düzenlendi.

“Hedefimiz uluslararası düzeyde Emek Fotoğrafları Yarışması düzenlemek”

Törenin açılış konuşmasını yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İnşallah hedefimiz ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde Emek Fotoğrafları yYrışması düzenlemek. Kısa film yarışmasında da öyle olmuştu. Yola çıkarken bu konu hakkında tereddütler vardı. Daha sonra uluslararası düzeye taşıyınca gördük ki bu alanda yapılan çok sayıda faaliyetler varmış. Ama bizimki öğün bir çalışmaydı. Orada da emek temalı kısa filim çalışmaları yapılmıştı. Bir anda yüzlerden binlere, 4 binlere, 5 binlere yükselen bir ilgi olmuştu. Umuyorum ki on binlerle fotoğraf yarışmalarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Seçilmiş 4 fotoğrafı dikkatle izlediğimiz zaman gerçekten büyük bir emeğin, alın terinin içinde olduğu kareleri görüyorsunuz”

Klasik sendikal hareketin gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeydeki tarihsel yürüyüşüne bakıldığında böyle etkinlikleri sürekli olarak yapmanın kolay olmadığını söyleyen Arslan, “Bunu bu mücadelenin bir parçası haline getirememişiz. Belki biz bunları ülkemizde yapmaya çalışacağız. Bir kısım konfederasyonların emek filmleriyle ilgili geçmişte bazı faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Biz daha farklı bir yerden bakarak bizzat emekçilerin içinde bulunduğu, emek hareketi içerisindeki insanların bu yarışmalara katılmasını teşvik eden bir noktada olduk. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz. Buradan kültür sanat komitemize de teşekkür ediyoruz. Gerçekten zor ve meşakkatli bir iş. Yarışmaya katılmak kadar yarışmada ödülleri tespit etmek de başlı başına bir zorluk. Bunu yaparken çok sayıda fotoğrafın dereceye gireceğinden hiç kuşkum yok ama bunları seçmek de bu kuruma düşüyor. Seçilmiş 4 fotoğrafı dikkatle izlediğimiz zaman gerçekten büyük bir emeğin, alın terinin ve aynı zamanda çalışanların motivasyonunun içinde olduğu kareleri görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Yarışmamıza emeği merkezine alan bin 213 fotoğrafla başvuruda bulunuldu”

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ise, “Bu yıl 12’incisini düzenlediğimiz film yarışmamızda ve 4’üncüsünü düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamızda sendikal çalışmalarla kültürel çalışmaları başarıyla bir araya getiriyoruz. Bir kare fotoğrafın saatlerce yapılan konuşmalardan, sayfalarda yazılan yazılardan ve raporlardan daha etkili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle fotoğraf sanatında emek temalı bakış açısının yaygınlaştırılması amacıyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl yarışmamıza emeği merkezine alan bin 213 fotoğrafla başvuruda bulunuldu. Hak-İş’in çağrısına kulak vererek emeğin fotoğrafını çeken fotoğraf sanatçılarımıza, fotoğraflara gönül verenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödüllerini takdim etti. Törene Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ve konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri katıldı.