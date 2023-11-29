HAK-İŞ, Gazze'de hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturdu

HAK-İŞ tarafından Kudüs Komitesi Hatıra Ormanı’nda 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla "Filistin Gazze Şehitleri Hatıra Ormanı Fidan Dikim Etkinliği" düzenlendi.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin halkı için tek yürek olmak için uluslararası sendikalara davet gönderildiğini ama yalnız kaldıklarını ifade ederek, “Dünya Filistin Günü dolayısıyla buradayız. Bu günün Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmesi 1978 yılında olmuştur. Asıl garabet 1947 yılında bölündüğü gündür. Birleşmiş Milletler ne yazık ki galip devletler ve emperyalistler üzerinden Filistin topraklarını 1947’de ikiye böldüler. Aradan 32 yıl geçtikten sonra 29 Kasım’ı Dünya Filistin Günü olarak güya Filistinlilerin gönlünü almak için yaptılar. Burada bile bir ihanet ve ikiyüzlülük var. Buna rağmen biz 29 Kasım’ı Türkiye’de her yıl etkin bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Katil İsrail Devleti ve ABD’nin de desteğiyle yaşattığı katliamı hep beraber görüyoruz" diyen Arslan, "HAK-İŞ olarak bu katliamlara karşı en sert tepkilerimizi ortaya koyduk. Konfederasyonumuz, bütün dünya emek hareketine önce Türkiye’de, sonra Refah ve Ürdün’de büyük etkinlikler gerçekleştirmek üzere çağrıda bulundu. Ne yazık ki uluslararası sendikal hareketi Türkiye’de bir konferans yapmaya ikna edemedik. Mısır konfederasyonunu Refah’a gitmeye ikna edemedik. İnsanlığın ayağa kalkmasını söyledik ama HAK-İŞ olarak yalnız kaldık. Bugün Filistin’de hayatlarını kaybeden tüm şehitler için fidan dikme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Fidan dikme töreni sembolik bir törendir. Bugün 250 fidanı toprakla buluşturacağız. Ne emperyalist Amerika’ya ne de katil İsrail’e bundan sonra rahat yok. Bunlar hesap verecekler. Mutlaka uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar. Katil Amerika bu yaptıklarının hesabını insanlığa verecek” ifadelerini kullandı.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise konuşmasında etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, Türkiye ve Filistin arasındaki dostluğun önemine vurgu yaptı. Mustafa, "Filistinli şehitlerimiz adına fidan dikiyorsunuz ve şehitlerin ismi yer alıyor. Bu fidanlar büyüyecek. Büyüdüğü zaman gelecek nesil hikayelerimizi anlatacaklar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 250 fidan toprakla buluştu. Fidan dikim etkinliğine HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda HAK-İŞ üyesi katıldı.