HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız'

Hak İşçi Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminin 7’inci yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Arslan, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’nin bir grup hain tarafından başlatılan işgal girişimine tanık olduğunu, emir-komuta zinciri dışında birtakım güçlerden emir alarak hareket eden teröristlerin milletin özgür ve hür iradesiyle seçilen hükümeti düşürmeye, cebren ve hileyle devlet yönetimini ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Arslan, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana ve millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına çıkan vatandaşlardan şehit ve gaziler olduğunu hatırlatarak, "HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı, ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması ama çok fazla ders çıkarılması gereken ülkemizi işgal ve hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz. HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatıyla, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz’da HAK-İŞ üyelerinden Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen’in şehit ve onlarca üyenin de gazi olduğunu belirten Arslan, minnet ve şükranlarını sunduğu şehit ve gazilerin konfederasyonun onuru olduğunu vurguladı.

“15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”

Arslan, Hak-İş Konfederasyonunun 15 Temmuz’u unutmayacağını ve unutturmayacağını belirterek, “Bu yıl da ‘Vatan milletin, irade milletin’ diyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bugün de Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak üye sendikalarımız ve tüm teşkilatımız ile birlikte 15 Temmuz’u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde dualarla anıyoruz” şeklinde konuştu.