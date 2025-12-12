HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hangi konfederasyon, hangi sendika olduğuna bakmaksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 70’li yıllardan bu yana serencamına itiraz ediyoruz. Diyoruz ki, bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücret çıkaramayız" dedi.

HİZMET-İŞ Sendikası tarafından Emek Konukevi’nde "Görünmeyen Emeğin Hikayesine Kayıtsız Kalma" konulu Ev İşçileri Hikaye Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Evde çalışan kadınların haklarını savunmak ve hikayelerini duyurmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül törenine HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve davetliler katıldı. Törende ev işçilerini konu alan ve törene özel hazırlanan kısa film gösterildi. İzletilen kısa filmin ardından ödül töreni İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ön değerlendirmeleri incelediğimde birbirinden özgün hikayeler var. Bunun için birkaç tespitte bulunmak istiyorum. Yazmak çok zordur, konuşmak daha kolaydır. Konuşmak için de yazmak gerekiyor" diye konuştu.

"Ev işçileri hor görülüyor"

Ev işçilerinin haklarını savunacaklarını söyleyen Arslan, "Ev işçilerinin sorunlarını da biz anlatırız. Meydanlarda ev işçileri ne istiyor diye soracaklar. Onları herkes biliyor ama tanımıyor. Evini temizletiyor. Ona bir kölelik muamelesi yapıp aşağılıyor ve hor görülüyorlar. Son derece incitici tavırlarla karşı karşıyasınız. Örgütünüz olduğu zaman insanlar sizi tanıyacak" ifadelerinde bulundu.

"Yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na itiraz ediyoruz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin konuşan Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili konfederasyonumuz 50 yıldır Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına itiraz ediyor. Orada kimin olduğuna bakmaksızın hangi konfederasyon, hangi sendika olduğuna bakmaksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 70’li yıllardan bu yana serencamına itiraz ediyoruz. Diyoruz ki, bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücret çıkaramayız" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na itiraz ettiklerini ifade eden Arslan, "Asgari ücret nasıl belirlenmeli, hangi şartlar, hangi kriterler, dünya örnekleri nedir, bizim ülkemizdeki olup biten nedir, bunların hepsini masada tartıştık. Maalesef 1 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığımız, ilgili bürokrasi, çalışma hayatının muhatapları bizim bu söylediklerimizi duydular ama gereğini yapmadılar" diye belirtti.

"İşsizlik ödeneğinin taban ve tavanını asgari ücret belirliyor"

Arslan, "Maliye Bakanlığı asgari ücrette karşımızda en güçlü direnişi gösteren bakanlık. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücret değil bu ülkede. Yaklaşık 50’den fazla düzenleme var asgari ücrete atıfta bulunan. İşsizlik ödeneğinin taban ve tavanını asgari ücret belirliyor. Cezalar, sosyal yardımlar, bir kısım engelli yardımları ve pek çoğu asgari ücretle ilgili" diye konuştu.

"Komisyonun yapısında konfederasyonlar üye sayısınca temsil edilsin"

Asgari ücret komisyonun yapısının düzenlenmesi gerektiğinden bahseden Arslan, "Çünkü bizim ülkemizde asgari ücretliler özel sektörde çalışıyor. O zaman kamunun düzenleyici rolünün olması gerekiyor. Kriterleri ona göre oluşturacaksak, komisyonun yapısında konfederasyonlar üye sayısınca temsil edilsin. Biz olalım, başkası olmasın demiyorum. Orada ekonomik ve sosyal konfederasyonlar yer alsın. Üye sayısı oranında da temsil edilsin. Kimseyi dışlamıyoruz. Hükümet dışarda kalsın. Kriterleri biz belirleyelim" şeklinde konuştu.

Arslan’ın konuşmalarının ardından "Ben Sendikalı Ev İşçisi" adlı hikayesiyle yarışmanın birincisi olan Esra Nur Tatar‘a ve dereceye giren yarışmacılara hediyeleri verildi. Hediyeler verildikten sonra ödül töreni sona erdi.