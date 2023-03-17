Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 'Çanakkale Zaferinin 108. yıldönümünde aynı ruh ve inançla depremin açtığı yaraları birlikte saracağız'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çanakkale, milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. Bugün de Çanakkale Zaferinin 108. Yıldönümünde aynı ruh ve inançla depremin açtığı yaraları birlikte saracağız” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Arslan, Çanakkale savaşlarının ve elde edilen zaferin tarihimizde çok özel bir yeri ve önemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Çanakkale, düşmana karşı aziz milletimizin gösterdiği kararlı ve onurlu duruşun adıdır. Çanakkale, tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, dayanışmanın, kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin adıdır. Çanakkale, vatanı ve bağımsızlığı için düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir. Çanakkale düşmanın umutlarının kırıldığı, milletimizin umutlarının yeşerdiği yerdir. Çanakkale’yi geçilmez kılan ecdadımızın kararlılığı, fedakâr ve cefakâr milletimizin vatanı için yapabileceklerinin göstergesidir. Çanakkale, milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de içerde ve dışarda vatanına kasteden hainlerin karşısında “Çanakkale Ruhuyla” dimdik durmaktadır. Hak-İş Konfederasyonu olarak 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize borcumuz olduğunun bilincindeyiz. Dün Çanakkale’de bağımsızlık için milli birlik ve dayanışma duygularıyla hareket eden ecdadın torunları olarak bugün de aynı ruh ve inançla depremin açtığı yaraları birlikte saracağız.”