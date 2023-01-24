Hak-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Darbecilerle omuz omuza yürüyenlere karşı milletle beraber yürümenin ağır bedellerini ödedik'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İŞ) ve Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Darbecilerin birlikte iş yaptıklarıyla, darbecilere destek olarak, darbecilerle omuz omuza yürüyenlere karşı milletle beraber yürümenin hem gururunu hem de ağır bedellerini ödedik" dedi.

Hak-İŞ Konfederasyonu ve ona bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın kuruluşunun 45’inci yıl dönümü, "Emeğin Küresel Kudreti" temasıyla düzenlenen programla kutlandı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Hak-İŞ ve Hizmet-İŞ’in 45 yıllık tarihinde yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı kısa film gösterisi yapıldı. Programda konuşan Hak-İŞ ve Hizmet-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 45 yıllık Hak-İŞ tarihinde emek veren herkese teşekkür ederek, kendi değerlerinden taviz vermeden yola emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.

"Darbecilerle omuz omuza yürüyenlere karşı milletle beraber yürümenin ağır bedellerini ödedik"

Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Hak-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 45 senelik tarihleri boyunca bütün darbelere, olağanüstü dönemlere, muhtıralara karşı, demokrasiden ve millet iradesinden yana yer alarak, tarihi bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Konfederasyonumuz Hak-İŞ ile beraber, 12 Eylül Darbesi’nin zihniyetine ve darbecilere karşı yaptığımız mücadele, o mücadelenin sonucunda elde edilen başarılar tesadüf değil. Darbecilerin birlikte iş yaptıklarıyla, darbecilere destek olarak, darbecilerle omuz omuza yürüyenlere karşı milletle beraber yürümenin hem gururunu hem de ağır bedellerini ödedik. Bu bedelleri ödemeye 28 Şubat’ta da devam ettik, 15 Temmuz’da da devam ettik. 15 Temmuz’dan sonraki süreçlerde de milli iradeden yana taviz vermeden taraf olduk" diye konuştu.

Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü’nün 2023 versiyonunda ilk kez olarak yerel yönetimlerin de yer alması adına mücadele ettiklerini ve bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le olan görüşmelerinde bu konunun altını çizdiklerini belirterek, "Sayın Bakan’ın da aynı anlayışta olmasından dolayı gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Bakan’ın ifade ettiği ’Kamu Çerçeve Protokolü bütün kamu işverenlerini kapsar, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) üyeliği olup olmaması önemli değildir. Bu bir çerçeve protokolüdür, dolayısıyla üniversiteler, belediyeler ve bağlı kuruluşlarını da kapsar’ anlayışını sonuna kadar destekliyorum. Bu konuda Çalışma Bakanı’mızın kararlılığına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"EYT’nin bu hafta parlamentoya gönderilmesinden sonra geçici mevsimlik işçi gibi düzenlemelerin parlamentoya gireceği müjdesini Sayın Bakan’ımızdan aldık"

Kamu Çerçeve Protokolü’nde geçici ve mevsimlik işçilerin kadro sorununun bu dönem sona erdirilmesi, KHK ile kadroya geçen işçilerin özlük haklarının geri verilmesi ve kadro alamayan 100 binin üzerindeki taşeron işçilerin kadrolarının verilmesi konuları hakkında da Bakan Bilgin ile istişare ettiklerini ifade eden Arslan, "İnşallah EYT’nin bu hafta parlamentoya gönderilmesinden sonra geçici mevsimlik işçi gibi düzenlemelerin parlamentoya gireceği müjdesini Sayın Bakan’ımızdan aldım. Bunlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden öncesinde, bu taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda da kararlılığımızı dile getirdik" açıklamasında bulundu.

"Hak-İŞ’in tavrı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönündedir"

14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Hak-İŞ olarak demokratik bir seçim olmasını dilediklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde, parlamenter sisteme geçme tartışmalarında Hak-İŞ’in tavrı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönündedir. Bu kriz döneminde koalisyonları düşünün. Şu anda koalisyon olmak için Cumhurbaşkanı adayını tespit etmeye çalışan muhalefetin nasıl bir cumhurbaşkanlığı düşündüğünü görünce insan irkiliyor. Cumhurbaşkanının karar verirken 6 tane yardımcısıyla istişare etmek zorunda bırakılması Türkiye’nin nerelere götürülmek istendiğinin bir göstergesi" ifadelerine yer verdi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen programa; HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem Filistin Büyükelçisi Fead Mustafa ve Hak-İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları katıldı.