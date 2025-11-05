HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Fotoğraf yarışmamızın 6'ncısı uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz bir fotoğraf yarışmasına dönüştü'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "2011’de başladığımız kısa film yarışması ödül törenlerinin 15’inci yılındayız. Yine fotoğraf yarışmamızın 6’ncısı uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz bir fotoğraf yarışmasına dönüştü" dedi.

HAK-İŞ, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen 6’ncı Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması’nın ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. HAK-İŞ Genel Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Genel Başkan Arslan, sendikal mücadelenin yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerine de öncelik verdiğini belirterek, "HAK-İŞ sadece bir işçi örgütü değil, sadece bir konfederasyon değil, aslında bütünüyle toplumu kuşatan değerlerin, toplumu etkileyen hususların sesi ve soluğu olama konusunda farklı bir bakış açısıdır. Bunu her alanda yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu toplumun duygularına ruh dünyasına, tarihsel yürüyüşüne de ışık tutmak adına bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2011’de başladığımız kısa film yarışması ödül törenlerinin 15’inci yılındayız. Yine fotoğraf yarışmamızın 6’ncısı uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz bir fotoğraf yarışmasına dönüştü. Bu yıl 50’nci yılımız münasebetiyle Türkiye’de ilk kez bir konfederasyonun gerçekleştirdiği resim yarışmamız, bu resimlerin gelirlerinin Filistin’e bağışlanmak üzere gerçekten Türkiye’nin en önde gelen ressamlarının özgün eserlerini, resim heykel müzesinde takdimlerini yaptık. Buradan elde edilen gelirleri Filistin davasına destek anlamında kullanılması da bizim yeni bir alan açmamızı sağladı. Buradan çıkan ünlü sanatçılarımız, ressamlarımız, fotoğrafçılarımız var. HAK-İŞ olarak çocukları ve gençleri teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle güzel sanatlar alanında eğitim gören gençlerimizi teşvik edecek bir kısım düzenlemeler yapabiliriz. Sendikal mücadeleyi en hızlı biçimde yapmaya çalışırken aynı zamanda bu toplumun değerlerini, hissiyatını, duygularını da harekete geçirecek kültür ve sanat faaliyetlerimize öncelik veriyoruz. Bizim HAK-İŞ olarak yapmak istediğimiz şey toplumla bağını koparmamak. Toplumun değerlerini, değerli hale getirmek için yapılan çalışmalara kıymet vermemiz gerekiyor. Her fotoğraf karesinin bizim değerlerimizi, tarihimizi, geleneksel hayatımızı, çalışmalarımızı yansıtan ve kendimize bir yer bulabildiğimiz fotoğrafları bulup ödül vermek bize düşüyor. Sanat başka bir şey, insanlar mimar, mühendis, avukat olabilir ama sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur" şeklinde konuştu.

"Yarışmamıza 3 bin 214 ulusal, 964 uluslararası olmak üzere toplam 4 bin 178 fotoğrafla rekor düzeyde katılım oldu"

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, uluslararası emek fotoğrafları yarışmasına rekor düzeyde katılım olduğunu belirterek, "Emek ve sanatı aynı karede buluşturan faaliyetleri büyük bir başarıyla hayata geçiriyoruz. Yıllardır rekorlara imza atarak devam eden kısa film yarışmamızın ardından, emek fotoğrafları yarışmamıza da uluslararası alanda bir marka haline gelmenin sendikal ve kültürel faaliyetlerin bir marka haline gelmesini başarıyla bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl yarışmamıza 3 bin 214 ulusal, 964 uluslararası olmak üzere toplam 4 bin 178 fotoğrafla rekor düzeyde katılım oldu. Emeğin alın terinin ve yaşam mücadelesini sağduyuyla anlatan birbirinden değerli fotoğraf sanatçılarını HAK-İŞ çatısı altında buluşturmanın ve eşsiz emek hikayelerine tanık olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir fotoğraf insanlığın, mücadelenin, üretkenliğin ve özverinin bir yansıması oldu. Emeğin sınır tanımayan gücünü, azim ve kararlılığını, sanatla iç içe geçtiği anları gördük" ifadelerini kullandı.

Ödüllerin takdimi ve kurdele kesimi sonrası katılımcılar sergi alanını gezdi.