HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz'

Hak İşçiler Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Hak-İş olarak genç işsizlikle mücadele kapsamında gençlerin istihdama kazandırılmasına yönelik daha etkili çalışmalar yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Gençlerin örgütlülüğünün arttırılması için sendikal kültür ile tanıştırılmalarının önemini vurguluyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada işsizlikle mücadele çerçevesinde gençlerin sendikal çalışmalarda yer almaları gerektiğini söyledi. Gençlerin örgütlülüğünün arttırılması gerektiğinin altını çizen Arslan, gençlerin sendikal kültür ile tanıştırılması gerektiğini dile getirdi. TÜİK’in 2023 yılı Haziran ayı verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işgücünün 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranının ise yüzde 52,9 olarak açıklandığını ifade eden Arslan, “İşgücünün büyük bir kısmını 15 ile 24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır. İstihdama katılan işgücüyle birlikte genç işsizlik oranlarının tespit edilmesi önemlidir. Bu bağlamda Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2023 verilerine göre genç işsizlik oranı 18,6’dır” dedi.

“Gençlerin çalışma hayatında karşılaştıkların sorunların çözümünde yeterliliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır”

Arslan, genç işsizlik sorununun sadece bir nedeni olmadığını, birçok nedeni bulunduğunu dile getirerek, “Gençlerin gerek işgücü piyasasına hazırlık süreçlerinde gerekse çalışma hayatında karşılaştıkların sorunların çözümünde yeterliliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Şimdi ve gelecekte bu konu ile ilgili mücadelede doğru politikaların oluşturulması ve uygulanabilmesi için genç işsizliğinin nedenlerinin iyi anlaşılması önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

“Gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz”

HAK-İŞ olarak genç işsizlikle mücadele kapsamında gençlerin istihdama kazandırılmasına yönelik daha etkili çalışmalar yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, “Gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Gençlerin örgütlülüğünün arttırılması için sendikal kültür ile tanıştırılmalarının önemini vurguluyoruz. Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılması, bu konularda aksayan hususların onların gözünden değerlendirilmesi ve önerilerinin alınmasını öncelikli olarak görüyor ve buna uygun çalışmaları hayata geçiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Dünya Gençlik Günü’nü kutluyoruz”

Gençleri Türkiye’nin en değerli varlığı olarak gördüklerini, bu anlamda gençlerin çalışma hayatı içerisinde ve sendikal harekette daha etkin rol almasının önemli olduğunu düşündüklerini söyleyen Arslan, şu ifadelere yer verdi:

“HAK-İŞ olarak temel gençlik istihdam politikamızda hızlı teknolojik değişim, uluslararası bütünleşme, artan rekabet ve bilgi ekonomisinin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alan bir eğitim sisteminin organize edilmesi, mesleki eğitime olan talebin artırılması, mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, okul-işletme işbirliğinde staj imkanlarının geliştirilerek gençlerin çalışma hayatı ile tanışmasının sağlanması, genç girişimciliğinin daha etkin politikalarla geliştirilmesi, tarımsal faaliyetlerdeki istihdam olanaklarının gençler açısından cazibesinin artırılması gibi unsurların önemini vurgulamak istiyoruz. Bu vesile ile Dünya Gençlik Günü’nü kutluyoruz.”