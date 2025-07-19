HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kıbrıs Barış Harekâtının 51’inci yıl dönümünü ve bu soylu mücadelenin sonucunda kazanılan Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Arslan, HAK-İŞ olarak, Kıbrıs Türkleri ile dayanışmalarını her alanda yükselteceklerini belirterek, "Kıbrıs’ta Rumların, Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını (ENOSİS) sağlamak amacıyla başlattıkları saldırılar, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve adadan silmeye çalışan acı bir dönemi başlatmıştır. Köyler yakılmış, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanlar katledilmiş, Kıbrıs Türk halkı büyük bir insanlık dramına maruz kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı ile tarihin akışını değiştirmiş; Kıbrıs Türk halkına özgürlüğü, güvenliği ve barışı kazandırmıştır. Bu harekât, sadece Kıbrıs’ın geleceğini değil, bölgenin barış ve istikrarını da güvence altına alan tarihi bir adımdır. 1974 yılında atılan o tarihi adım, yalnızca bir askeri harekât değil; esarete karşı özgürlüğün, zulme karşı adaletin, yok sayılmaya karşı direnişin adıdır. Barış Harekâtı, sadece adanın değil, gönüllerimizin de yeniden şekillendiği, kardeşliğin yeniden mayalandığı bir milat olarak tarihe derin izler bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Arslan, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 51 yıl önce atılan bu kararlı adımın mirası üzerinde yükselmekte; uluslararası arenada hak ettiği yeri almak için güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada "Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir" sözleri, KKTC’nin haklı davasında Türkiye Cumhuriyeti olarak her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermektedir" açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ olarak ilk yurtdışı temsilciliğimizi KKTC’de açarak bu dayanışmamızı daha ileriye taşımaktan büyük onur duyuyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak KKTC’nin uluslararası alanda tanınması, Ada’daki izolasyonların sona erdirilmesi, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının refahı ve huzuru için yürütülen tüm çalışmalara kararlılıkla destek vermeye devam edeceklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuzun üyesi KKTC Kamu-Sen Sendikamız ile olan güçlü ve sarsılmaz bağımız, Kıbrıs Türklerinin ve emekçilerin her daim yanında olduğumuzun da en somut göstergesidir. HAK-İŞ olarak ilk yurtdışı temsilciliğimizi KKTC’de açarak bu dayanışmamızı daha ileriye taşımaktan büyük onur duyuyoruz. Bu anlamlı günde, sadece geçmişi anmıyor; geleceğe dair umutlarımızı da yeniden yeşertiyoruz. Birlikte nice barış dolu yıllara yürümek için, el ele, gönül gönüle olmaya devam edeceğimizi güçlü bir şekilde duyuruyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtının 51’inci yıl dönümünü, Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten kutluyor; Kıbrıs Türk halkının coşkusunu gönülden paylaşıyor, sağlık, huzur ve esenlik diliyoruz."