Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 'Milletimizin ve teşkilatımızın başı sağ olsun'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Taksim’deki patlamaya ilişkin “İstanbul İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyoruz. Hain saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acılı ailelere ve milletimize başsağlığı diliyoruz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul’da yaşanan Taksim patlamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğine, 81 kişinin de yaralandığına değinen Arslan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

"Hak-İş Konfederasyonu olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşıyız"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul’da yaşanan Taksim patlaması ile ilgili Hak-İş Konfederasyonu olarak hain terör saldırısını nefretle kınadıklarını ifade ederek, “Hain saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Hak-İş olarak, hain saldırıda, Öz Sağlık-İş Sendikamızın üyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adana Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ve küçük kızını da kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşıyız. Terör saldırıların amacının, ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda bir korku havası ve kaos ortamı oluşturmak olduğunu biliyoruz. Bu süreçte toplumun bütün kesimlerinin daha soğukkanlı ve sağduyulu olması gerekmektedir. Provokasyonlara gelinmemeli, milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsızlık ortamı oluşturmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalıdır” dedi.

"Hak-İş olarak, terörün son bulduğu, kardeşlik, huzur ve güven ortamının egemen olduğu, daha güçlü bir Türkiye ve dünya umut ediyoruz"

Türkiye devletinin milleti ve kurumlarıyla güçlü bir devlet olduğunu belirten Arslan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Nitekim saldırının üzerinden daha 24 saat geçmeden saldırının faillerinden biri emniyet güçlerince yakalanarak adalete teslim edilmiş, bağlantıları ve uzantıları da ortaya çıkmıştır. Türkiye bundan sonra da devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçirecek ve başarıya ulaşacaktır. Hak-İş olarak, terörün son bulduğu, kardeşlik, huzur ve güven ortamının egemen olduğu, daha güçlü bir Türkiye ve dünya umut ediyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör saldırısını nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Öz Sağlık-İş Sendikamıza, tüm Hak-İş teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”