HAK-İŞ istikrarlı büyümesini sürdürüyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı değerlendirmede, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini ve güvenini kazanmaya devam ettiğini, bütün zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2023 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini ve güvenini kazanmaya devam ettiğini, bütün zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “HAK-İŞ olarak, üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara, yeni zirvelere daha emin adımlarla yürüyoruz. Bize inanan, HAK-İŞ davasına gönül veren ve HAK-İŞ’i geleceğe taşıyan bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ’in gücünün Türkiye’nin gücü olduğu inancıyla, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyor, Türkiye yüzyılının emekçilerin yüzyılı olmasını diliyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2023 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, işçilerin takdirini ve güvenini kazanmaya, bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda bize inanan, HAK-İŞ davasına gönül veren ve HAK-İŞ’i geleceğe taşıyan bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara, yeni zirvelere daha emin adımlarla yürüyoruz. Çünkü biz, HAK-İŞ’in büyümesinin Türkiye’nin büyümesi anlamına geldiğini biliyoruz. Daha güçlü Türkiye ve daha güçlü HAK-İŞ için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyor, Türkiye Yüzyılı’nın emekçilerin yüzyılı olmasını diliyoruz.

Sendikal hareketteki tüm zorluklara rağmen, bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ’in onurlu, ilkeli ve kararlı mücadelesini omuzlayan HAK-İŞ teşkilatına gönülden teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ’in gücünün Türkiye’nin gücü olduğu inancıyla, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in toplam üye sayısı 823 bin 308 oldu. Bir önceki döneme göre üye sayısını 38 bin 11 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in üye sayısı, KKTC’de bulunan Kıbrıs Kamu-Sen Sendikamızın 2 Bin 259 olan üye sayısı da eklendiğinde, 825 bin 567’ye çıktı.

Çalışanların güvenini kazanmaya ve bütün zorluklara karşın istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor.

Konfederasyonların toplam üye sayılarını gösteren tabloya bu istatistiklerle de yer verilmediği görülmektedir. HAK-İŞ olarak, uzun uğraşlar sonucunda ve talebimiz üzerine istatistiklerin sonunda yer verilmeye başlanan Konfederasyonların toplam üye sayıları ile baraj durumunu gösteren tablonun sendikal istatistiklerle birlikte yayınlanması konusundaki talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Sendikalarımız üye sayılarını artırarak yoluna daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde Hizmet-İş Sendikamız Türkiye’nin ve iş kolunun en büyük sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikamız ise Türkiye’nin üçüncü büyük sendikası ve iş kolunun lideri olmuştur.

HAK-İŞ’e üye yedi sendikamız bulundukları iş kollarında lider olmuştur. HAK-İŞ ve üye sendikaları, örgütlenmede yaşanan zorluklara rağmen büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam etmektedir. HAK-İŞ olarak, Türkiye yüzyılının emekçilerin yüzyılı olacağına inanıyor, üyelerimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

Açıklanan istatistikler, HAK-İŞ olarak 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde ‘Emeğin Evrensel Gücü HAK-İŞ’ temasıyla gerçekleştirdiğimiz 15. Olağan Genel Kurulumuzda ortaya koyduğumuz hedefleri daha güçlü bir şekilde gerçekleştirme, örgütlenmeyi, büyümeyi ve güçlenmeyi; istikrarlı bir şekilde sürdürmeye olan kararlılığımızı bir kez daha teyit etmiştir.

HAK-İŞ’i geleceğe taşıyan ve bize gönül veren tüm teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ olarak, daha büyük ve daha güçlü Türkiye ve HAK-İŞ için üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara, yeni zirvelere yürüyor, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ’te örgütlenmeye, Türkiye Yüzyılı’nı emekçilerin yüzyılı yapmak için birlikte yol yürümeye davet ediyoruz.”