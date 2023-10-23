Hak-İş Konfederasyonu 48 yaşında

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Hak-İş) kuruluşunun 48’inci yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Ankara’da bir otelde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda bir konuşma yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş’in 48’inci ve Cumhuriyetin 100’üncü yaş gününü kutlayarak, “Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu gerçekleştirdik. Hak-İş’in 48 yıllık yürüyüşünü uzun uzun ve ayrıntılı bir şekilde basın toplantımızda ifade ettik. Bugün üç ayrı panelde konfederasyonumuzun Cumhuriyetimizin 100 yıllık ‘Çalışma Hayatı Sempozyumu’nu gerçekleştirdik. Sempozyumda hocalarımız kendi alanlarında özel ve önemli mesajlar verdiler. Bu çalışmalarımızı Hak-İş’in önemli bir yayını olarak sizlere kazandıracağız. Bu toplantıda aldığımız bir önemli karar var. Hak-İş akademisini kurduk ve 100’e yakın akademisyenimizi akademimize davet ettik. Hak-İş’in geleceği ile ilgili ve yapması gereken faaliyetlerle ilgili hocalarımızdan destekler alacağız. Hak-İş sendikal mücadelenin vazgeçilmez bir konfederasyonudur. Eylemlerimizi ve mücadelemizi sürdürürken bir taraftan akademik dünya ile sendikacılığı buluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Hak-İş’in akademik dünya ile yakın çalışması gerekiyor”

Hak-İş olarak yeni bir dünya inşa etmek istediklerini belirten Arslan, “Bugün var olan sorunlarımızı biliyoruz ve sorunlar için çözümler üretmemiz gerekiyor. Hem mevzuat anlamında hem de zihniyet anlamında, felsefi dönüşüm anlamında sendikal hareketin kendisini yorumlayıp yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bu Hak-İş’in önemli vizyonlarından bir tanesidir. Hak-İş’in bir taraftan sendikacılığı sahada geniş bir şekilde yapmaya çalışırken, bir taraftan akademik dünya ile yakın çalışması gerekiyor. Bunun başlangıcını yaptık, önümüzdeki günlerde bunu ete kemiğe büründüreceğiz. Hocalarımızdan bu konuda büyük destekler alacağız” ifadelerini kullandı.

“Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz”

Filistin’de yaşananları da ilk günden itibaren eleştirdiklerini ifade eden Arslan, “Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz. Özgür ve bağımsız bir Filistin devletinin başkenti Kudüs olarak kurulmasını destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yapılan soykırımın, katliamın inşallah hesabının sorulacağı bir dönemin başlangıcını bekliyoruz. Hak-İş olarak bir yardım kampanyasının öncülüğünü yaptık. İlk etapta 500 bin liralık bir yardım gerçekleştirdik. Bütün üyelerimizin bağış hesabına desteklerini bekliyoruz. Bu desteklerin gerçekten insanlığın unutulduğu, insan haklarının, sadece güçlülerin hakları olarak önümüze konduğu, sessiz ve sağır insanlığa karşı biz vicdanımızı ve merhametimizi harekete geçirmeliyiz” dedi.

Konuşmanın ardından Arslan, Hak-İş Konfederasyonu kurucularına hediye takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi. Programa Hak-İş’e bağlı sendika başkanları, siyasi parti üyeleri ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.