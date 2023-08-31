Hak-İş'ten 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Hak-İş Konfederasyonu olarak, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetliyoruz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Arslan, açıklamasında dünyanın neresinde olursa olsun yapılan savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetlediklerini vurguladı.

Arslan, açıklamasında Dünyanın geçmişte büyük ve kanlı çatışmalara şahit olduğunu ve bu büyük savaşların ardından 1 Eylül’ün ‘Dünya Barış Günü’ ilan edildiğini hatırlatarak, “Ancak yaşanan acı savaş tecrübelerine rağmen bugün hala çeşitli bölgelerde kanlı çatışmalar devam etmekte, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler. Bütün bu yaşananlar, barışın sadece gün ilanı ile mümkün olmadığını gözler önüne serilmektedir” diye konuştu.

Arslan şu şekilde devam etti:

“Rusya ve Ukrayna arasında bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan savaş, Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Arakan’da, Afrika’da, Doğu Türkistan’da, Afganistan’da ve Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümler, soykırımlar, vahşetler dünyanın barıştan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Bu yaşananlar maalesef bütün insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir.”

“Ortadoğu coğrafyasında akan mazlum kanı, tüm dünya devletlerinin ellerinde kuruyor”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ikinci yılına doğru ilerlediğini ve tüm dünyanın gözü önünde sivil ve masum insanlar ölmeye devam ettiğine vurgu yapan Arslan, “Yıllardan beri kanayan yaramız olan Kudüs’te, Gazze’de ve Filistin’de katil İsrail Devleti tarafından masumlar bir bir katlediliyor. Ortadoğu coğrafyasında akan mazlum kanı, tüm dünya devletlerinin ellerinde kuruyor. Artık topyekun olarak bu savaşlara dur demenin zamanı geldi ve geçiyor. BM eliyle gerçekleştirilmesi gereken ağır yaptırımlar ile bu savaşlara dur demeliyiz. Dünyamız savaşlara göz yummak için erken, masumları kurtarmak için geç davranmaya devam ederse, küresel barışın tesis edilmesi yolunda insanlık tarihinin unutamayacağı derin yaralar almaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetlediklerini altını çizen Arslan, ”Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz. Ülke ve dünya barışını tehdit eden bir başka konu da terör örgütleridir. Hak-İş Konfederasyonu olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin, adı ve amacı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşıyız. Ülkemizde terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi destekliyor, terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Savaşların ve terörün olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünya özlemimizi bir kez daha ifade ediyor, silah seslerinin yeryüzünden silinmesi dileklerimizle Dünya Barış Günü ’ünde barışın kazanmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.