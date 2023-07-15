Hak-İş'ten 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyaret

Hak İşçi Konfederasyonu (Hak-İş) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret düzenlendi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak-İş’e bağlı sendika temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin 7’ninci yılı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret etti. Programda, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, Kur’an-ı Kerim okudu ve arından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, şehit kabirlerini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılım sağladı. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’yi küresel sermayenin, uluslararası güçlerin sömürgesi haline getirmek isteyen bir yapıyla bir kurtuluş mücadelesi yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye’de bir daha bu tür olayların yaşanmaması için temennide bulunan Tekin, Allah bizlere bir daha böyle yapılara fırsat vermeyecek, işler yapmayı nasip eylesin. Cenabı Allah bizlere böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda 15 Temmuz’da olduğu gibi cansiperane bir biçimde mücadele edecek nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu hedefledik. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını geleneklerini, örfünü koruyacak ve yeri geldiğinde canı pahasına bunları savunacak bir kuşak, bir nesil yetiştirmeyi arzu ediyoruz. İnşallah hep birlikte bunu gerçekleştiririz ve bu tür yapılara bir daha müsaade etmeyiz” diye konuştu.

“15 Temmuz’u sadece şehit ve gazilerin anıldığı bir gün olarak öte çıkarmamız gerekiyor”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise FETÖ terör örgütünün giriştiği darbe girişim 7’inci yılında olduklarını ve bu çerçevede ‘15 Temmuz’u unutmadık unutmayacağız, unutturmayacağız’ mottosuyla 15 Temmuz’u hep hatırlatacaklarını ifade ederek, teröristlerin hedefi olan şehitlere Allah’tan rahmet diledi. 15 Temmuz darbe girişiminin 7’inci yılında olduklarını hatırlatan Arslan, şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz unutulmaması, bu toprakların bağımsız, özgür bir vatan olarak devam etmesi için önemli bir görevimizdir. Bu örgüt uluslararası emperyalist güçlerin bir taşeronu ve bu taşeron marifetiyle ülkemizin bölünmek istediğini parçalanmak istendiğini biliyoruz. Hala bu örgüt devam ediyor. Yargılamalar, tutuklamalar, hüküm giymeler, kaçmalara rağmen bu örgüt devam ediyor. Bu örgütü tamamen etkisiz hale getirmek için yapmamız gerekenler var. Yapmamız gerekenlerin daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Onun için de bütün milletimizin sorumluluk alması gerekiyor. 15 Temmuz’u sadece bir gün sadece darbe girişimi münasebetiyle kaybettiklerimizin anıldığı, gazilerimizin anıldığı bir gün olmaktan öte çıkarmamız gerekiyor.”

“Ülkemizi yönetenlerin, hep beraber yapması gereken uyanık olmaktır”

Hak-iş olarak, takip ettikleri 15 Temmuz yargılamalarına da değinen Arslan, “Devletimiz ve milletimiz adına yargılama yapan hakimlerin sabrına, sadakatine ve samimiyetine gerçekten güveniyoruz ve o samimiyetle davalar sonuçlanıyor. Ama hala eksik kalmış. Hala pek çok hain aramızda, ülkemizde, kamu görevlilerinin içerisinde. Her gün tutuklamalar oluyor. Demek ki bu örgüt hala canlı ve ısrarla devam ediyor. Onun için ülkemizi yönetenlerin, güvenlik güçlerimizin, sivil toplumun hep beraber yapması gereken uyanık olmaktır. Uyanık olmazsak birileri oyunlarını tekrar sahneye, tuzaklarını yeniden önümüze koyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“15 Temmuz’un hesabı görülecek”

Hak-iş olarak her türlü darbe girişimlerine, ihanetlere karşı dimdik durmaya ve mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Arslan, şu şekilde devam etti:

"Bundan sonraki süreçte de 15 Temmuz mücadelemizi daha da genişleterek, bu darbe girişiminin arkasındaki hainlerin dinimizi, mukaddesatımızı, değerlerimizi kullanarak nasıl bir ihanet içinde olduklarını toplumun bütün kesimlerine tekrar tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Bu ihanet şebekesinin, bu terör örgütünün başı olan Fettullah Gülen haininin Amerika’dan geri alınmasına kadar bu kavgayı sürdüreceğiz. O geri alınacak ve millet önünde hesap verecek. Onun hesabını görmeden gözümüz açık gider."

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ve HAK-İŞ’e bağlı sendika temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.