Hakan Bakmaz'dan Altaş TV'de dikkat çeken mesajlar

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Murat Doğan’ın sunumuyla Altaş TV ekranlarında yayımlanan Konuşuyorum programına konuk oldu. Programda siyasi geçmişinden teşkilat çalışmalarına, Silivri’deki saha faaliyetlerinden Terörsüz Türkiye vizyonuna kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Bakmaz, “Milletin derdiyle dertlenmek bizim siyaset anlayışımızın temelidir” mesajı verdi.

Ülkü Ocakları vurgusu yaptı

Siyasi hayatına genç yaşta Ülkü Ocakları’nda başladığını ifade eden Bakmaz, burada edindiği milli bakış açısının hayatının her alanını şekillendirdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi’nde yer almasının temelinde, ülke ve millet meselelerine çözüm üretme sorumluluğunun bulunduğunu belirten Bakmaz, MHP çizgisini “devlet ve millet merkezli bir siyaset anlayışı” olarak tanımladı.

Görev anlayışını anlattı

Makamların geçici olduğunu vurgulayan Bakmaz, siyasette koltuk arayışından çok hizmet sorumluluğuna önem verdiklerini dile getirdi. “Görev istenmez, verilir” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Bakmaz, kendileri için esas olanın makam değil, millete fayda sunabilmek olduğunu kaydetti.

Silivri’de saha çalışmalarını anlattı

2024 yılının Eylül ayında MHP Silivri İlçe Başkanlığı görevine atandığını hatırlatan Bakmaz, iki yıla yaklaşan süreçte teşkilatın sahada aktif bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Kadın, mahalle ve teşkilat yapılanmalarıyla birlikte Silivri’nin sorunlarına odaklandıklarını ifade eden Bakmaz, “Sürekli sahadayız. Caddelerde, sokaklarda, mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz” dedi.

Ev ziyaretleriyle vatandaşın nabzı tutuluyor

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda yalnızca teşkilat binalarında değil, vatandaşın yanında olduklarını belirten Bakmaz, ev ziyaretlerine özel önem verdiklerini söyledi. Bu ziyaretlerde ailelerin ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarını daha yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını kaydeden Bakmaz, çözüm üretemeseler bile vatandaşın derdine ortak olmayı hizmetin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Terörsüz Türkiye mesajı verdi

Programda en dikkat çeken başlıklardan biri Terörsüz Türkiye süreci oldu. Bakmaz, bu vizyonun siyasi polemiklerin üzerinde, doğrudan devletin ve milletin geleceğini ilgilendiren stratejik bir mesele olduğunu savundu. Sürecin tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Bakmaz, “Türkiye’nin ikinci yüzyılında iç birliğini sağlaması hayati önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere özel vurgu

Gençliğin MHP için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Bakmaz, Ülkü Ocakları’nın gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Bakmaz, sadece kültürel ve sosyal değil; teknoloji, bilim ve bilişim alanlarında da gençlere yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Programın sonunda Silivri’de ulaşılabilir bir siyaset anlayışı benimsediklerini ifade eden Hakan Bakmaz, vatandaşların kendilerine doğrudan ulaşabildiğini belirterek, “Gitmediğimiz yer bizim değildir” sözleriyle saha odaklı siyaset anlayışlarını özetledi.