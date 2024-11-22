Hakan Bakmaz'dan Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Çocukların bir milletin geleceğinin teminatı olduğunun altını çizen Bakmaz, “Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak en büyük arzumuz, çocuklarımızın vatanını ve milletini seven, Türk milletinin şanlı tarihinden ilham alarak geleceğe yön veren bireyler olarak yetişmesidir” ifadelerini kullandı.

Çocuklara yapılan yatırımın, milletin istikbaline yapılan yatırım olduğunu belirten Bakmaz, şu sözlerle mesajına devam etti:

“Bugün bizlere düşen, her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığı, sevgi ve şefkatle büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaktır. Çünkü bizim davamız, Türk milletinin geleceğini emanet edeceği nesilleri; hak, adalet, sevgi ve hürriyet anlayışıyla yetiştirme davasıdır.”

Dünya Çocuk Hakları Günü’nün, tüm çocukların yüzlerini güldürdüğü ve haklarının korunduğu bir gün olmasını dileyen Bakmaz, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Gözlerindeki masumiyetle dünyayı güzelleştiren tüm evlatlarımızın, yarının güçlü Türkiye’sinde umutla parlayan yıldızlar olacağına olan inancımız tamdır.”