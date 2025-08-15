Hakan Bayraktar'dan Çeltik Spor'a Teşekkür

Anahtar Parti Silivri İlçe Başkanı Hakan Bayraktar, Çeltik Spor’un düzenlediği şampiyonluk yemeğinde spor camiasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Kulübün önceki dönem başkanlarından Sedat Yorulmaz ve Nejat Özkanlı ile sohbet eden Bayraktar, Silivri’de sporun gelişmesine verdikleri katkılar için teşekkürlerini iletti.

Hakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Çeltik Spor’un önceki dönem başkanları sayın Sedat Yorulmaz ve sayın Nejat Özkanlı beyefendi ile bir araya geldik. Spora olan katkılarından ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın bu buluşması, sporun yalnızca saha içinde değil, dostluk ve vefa duygularıyla da yaşatılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.