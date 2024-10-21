Hakan Çalhanoğlu, Santarelli, Hüseyin Yücel ve Mehmet Akif Üstündağ'a İtalya'dan ödül

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü İtalyan Danielle Santarelli, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ’Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni’nde onurlandırıldı.

İtalya’nın başkenti Roma uluslararası bir ödül törenine ev sahipliği yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni” kamuoyunun yakından tanığını isimleri bir araya getirdi. İtalya’nın simge yapılarından Venedik Meydanı’ndaki Valentini Sarayı’nda gerçekleştirilen tören adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. İtalya merkezli Akdeniz Gazeteciler Derneği’nin prestij projelerinden biri olan tören geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kendi meslekleri ve branşlarındaki başarılı isimleri ‘’mükemmeliyet’’ ödülüyle onurlandırdı.

İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ile Avrupa Spor Yazarları Derneği’nin (AIPS) iş birliğinde, Artemisia Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen törende spor başta olmak üzere milyonların gönlünde geniş yer edinen isimler bir araya geldi. Başarılı kariyerlerinin yanı sıra uluslararası çapta fark oluşturan, barışa, dostluğa, kültüre, sanata ve spora olumlu katkı sağlayan isimler özenle seçildi.

"Mükemmeliyet’’ ödülüne layık görülen tüm bu isimlerin başarılı ve fark oluşturan kariyerlerinin yanı sıra toplumsal konularda duyarlılığı yüksek, sosyal sorumluluk projelerine destek veren isimler olmalarına dikkat edildi.

Gecede ödül alan isimler şöyle:

"Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Inter’de forma giyen Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya’nın eski efsane milli futbolcularından Gianfranco Zola, Beşiktaş’a transfer olan ’Altın Ayakkabı’ ödüllü İtalyan futbolcu Ciro Immobile, Beşiktaş Kulübü’nün İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü İtalyan Danielle Santarelli, İtalyan Paralimpik Komitesi Başkanı Luca Pancalli, İtalyan paralimpik yüzücü Manuel Bortuzzo, İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve eski milli atlet Silvia Salis, İtalya Kadın Milli Futbol Takımı ve Roma’nın oyuncusu Manuela Giugliano, Olimpiyat şampiyonu İtalyan Bireysel Ritmik Jimnastikçi Sofia Raffaeli, Fas’ın başkenti Rabat Belediye Başkanı Fatiha El Moudni, İspanyol ressam ve graffiti sanatçısı Esteban Villalta Marzi, Cezayirli ressam Karima Laraba, ünlü İtalyan aktör ve seslendirme sanatçısı Pino Insegno, İtalyan aktris, komedyen, film yönetmeni, senarist ve yapımcı Paola Cortellesi, merkezi Malta’da bulunan Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Andrew Agius Muscat, Türk inşaat girişimcisi ve iş insanı Emre Gökdemir, Türk eğitim girişimcisi ve An Eğitim Kurumları kurucu başkanı Hasan Tunç."