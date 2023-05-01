Hakan Kutlu: 'Öncelikli hedefimiz bu ligi kazasız belasız atlatmak'

Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hedeflerinin Spor Toto 1. Lig’de kalmak olduğunu söyledi. Kutlu, hakemlerle ilgili ise, “Son 4 haftada hakemler hiçbir takımın kaderiyle oynamaması gerekiyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Sakaryaspor ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek olan Erzurumspor Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Hakan Kutlu, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Statlarının depremde zarar görmesinin ardından maçlarını İstanbul’da oynadıklarını ve hazırlıklarını da burada sürdürdüklerini söyleyen Hakan Kutlu, “Bandırma maçında önemli bir galibiyet elde ettik. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Alt sıralardan kurtulmak adına önümüzdeki maçlardan puanlar çıkartmak zorundayız. Oyuncu grubum bu işe özverili şekilde sarılıyor. Son maçlarda, biz geldikten sonraki maçlarda, Altay müsabakası hariç önemli performans ortaya koydular. Son maç 2-0’dan çok önemli bir geri dönüş sağladık, 4-2 kazandığımız maçta. Sakaryaspor maçının hazırlıkları iyi gidiyor” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızın önünde oynayamamak bizim için büyük kayıp”

Maçlarını Erzurum’da taraftarları önünde oynayamamalarının kendileri için büyük bir kayıp olduğunun altını çizen Kutlu, “Deprem hiç istemediğimiz bir olaydı. Can kayıplarımız vardı. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Erzurum’da çok fazla hissedilmedi ama stat konusunda problemler yaşadık. Bunun için stadımızda oynamama kararı alındı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından. Bu bizi çok büyük sıkıntıya soktu. Kendi taraftarımız önünde Erzurum’da maç oynamak bizim için çok önemliydi. Zaman zaman konsantrasyon kayıplarımız oluyor. Çok dağılıyoruz çünkü. İstanbul - Erzurum arası gidip geliyoruz. Erzurum’da maç oynayamıyoruz. Zaman zaman İstanbul’da kalıyoruz. Konsantrasyon dağınıklığına da sebep oluyor. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Erzurum’da kendi taraftarımız önünde oynamak çok önemliydi. Burayla ilk anlaştığımızda en büyük gücümüzün taraftar olduğunu söylemiştim. Onların önünde oynayamamak bizim için büyük bir kayıp ama biraz önce de söyledim. Oyuncularım bu işe ne kadar inandıklarını gösterdiler. Bizim için büyük sıkıntı olmasına rağmen oynadığımız maçlarda iyi bir performans ortaya koyduk. Önümüzdeki maçlarda da performansımızı devam ettirip ligde kalacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“İstanbul’daki taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor”

İstanbul’daki Erzurumluların kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Hakan Kutlu, “Buradaki taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmıyorlar. Maçlara gerekli desteği ve yanımızda olduklarını gösteriyorlar ama kendi şehrimizde oynamak çok farklı duygu, çok farklı atmosfer. Burada bizi destekleyen maçlarımıza gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Burada galiba 2 tane daha maç oynayacağız. O maçlarda da desteğini esirgememelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Öncelikli hedefimiz bu ligi kazasız belasız atlatmak”

Gelecek sezon planlaması hakkında Başkan Ahmet Dal ile görüştüklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, ilk hedeflerinin ise Erzurumspor Futbol Kulübü’nü ligde tutmak olduğunu ifade ederek, “Başkanla zaman zaman önümüzdeki sene için konuşmalarımız oluyor ama öncelikli olarak ilk hedefimiz bu sene bu ligi kazasız belasız atlatmak. Bu yolda da önemli adımlar attık. Önce bu sezonu geçirelim, önümüzdeki senenin hedeflerini, yapılacak işleri yavaş yavaş başkanla konuşmaya başladık. Öncelikle kalan maçlarda en iyi performansımızı sergileyip, Erzurumspor’u bu ligde tutup, senenin planlarını öyle yapmayı düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

“’Pro Lisans’ı olmayan takım çalıştıramaz’ diye federasyonun belirlediği kural var”

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de birçok teknik adamın Pro Lisans sahibi olmadan takım çalıştırması yönündeki görüşlerinin sorulması üzerine Hakan Kutlu, “Bununla alakalı çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Aslında kanunlar ve federasyonun belirlemiş olduğu bazı kriterler var; ‘Pro Lisans’ı olmayan antrenör, ligde takım çalıştıramaz’ diye. Bunun kuralı var. Federasyonumu bununla alakalı yasasını, kuralını koymuş. Benim fazla bir şey söylememe gerek kalmıyor” cevabını verdi.

“Son 4 haftada hakemlerimiz hiçbir takımın kaderiyle oynamaması gerekiyor”

Ligdeki hakem yönetimine ilişkin ise deneyimli teknik direktör, “Maç oynanırken biz de bazı sıkıntılar yaşıyoruz ve dile getiriyoruz. Onların iyi niyetli olduğuna kendi adıma çok inanıyorum. Maçın içinde bazen talihsiz kararları olabiliyor. Son haftalarda bizim adımıza çok yaşandığı için son oynadığımız 2 maçtan sonra bu konulara değindim ama asla kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Hatalar olabiliyor. Onları da hoş karşılamak lazım. Ligin son 4 maçlık haftasında çok azami gayret gösterip, hakemlerimizin de hiçbir takımın kaderiyle oynamaması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.