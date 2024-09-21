Hakan Yetkin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Silivri'de uzun yıllar DYP (Doğru Yol Partisi) İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Bekir Yetkin'in oğlu, Dilek Yetkin Akademi kurucusu Dilek Yetkin'in ağabeyi Hakan Yetkin, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
Silivri'de uzun yıllar DYP (Doğru Yol Partisi) İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Bekir Yetkin'in oğlu, Dilek Yetkin Akademi kurucusu Dilek Yetkin'in ağabeyi Hakan Yetkin, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Hakan Yetkin'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Törene İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu, Silivri Belediyesi eski başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, siyasetçiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda temsilcileri, spor kulübü yöneticileri ile çok sayıda seveni katıldı.