Hakan Yolçakar'a son görev
Pazartesi günü talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden 61 yaşındaki Hakan Yolçakar sevenlerinin gözyaşları ve dualarıyla ebediyete uğurlandı.
İş yerinin sokağında otururken, park alanından çıkmaya çalışan araç sürücüsünün yanlış manevrası sonucu duvar ile otomobil arasında sıkışan Hakan Yolçakar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi bugün Piri Mehmet Paşa Caminden öğlen namazına müteakiben ebediyete uğurlandı.
Ailesi ve yakınlarının yanı sıra cenazeye Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer de katılanlar arasındaydı.