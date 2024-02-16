Hakaret ve tehdit suçlarından 8 ay 27 gün cezaya çarptırıldı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde hakaret ve tehdit suçlarından aranması bulunan şahıs yakalandı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde hakaret ve tehdit suçlarından aranması bulunan şahıs yakalandı.
Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hakaret ve tehdit suçlarından aranması olan 1 şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca 8 ay 27 gün süreyle ceza aldı. Ceza alan şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.