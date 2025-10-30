Hakem Zorbay Küçük: 'Hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiç bahis oynamadım'

Bahis oynadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Zorbay Küçük, avukatıyla birlikte şikayetçi olmak üzere adliyeye geldi. Burada açıklama yapan Küçük, "Hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiç bahis de oynamadım" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 152 hakem içinde bulunan FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, avukatıyla birlikte bir takım konularda şikayetçi olmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Küçük’ün, ’bahis oynama’ iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye gelmediği öğrenilirken, şikayette bulunmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zorbay Küçük, "Ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesine hesap açmadım. Hiç bahis de oynamadım. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik, gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam mesleğim gereği. Bu kadarlık yapabiliyorum. Şu an hesaplardan şikayetçi olduk, kendi adımıza olmadığı için, benim adıma açıldığı için" ifadelerini kullandı.