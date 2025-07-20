Hakim çift İznik'te dünya evine girdi
Bursa'nın İznik ilçesinde Hakim Melike Yelken ile Hakim Ahmet Yanar çifti, dünya evine girdi. Hakim çiftin nikahını, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta kıydı.
Bursa’nın İznik ilçesinde Hakim Melike Yelken ile Hakim Ahmet Yanar çifti, dünya evine girdi. Hakim çiftin nikahını, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta kıydı.
Hakim Melike Yelken ile Hakim Ahmet Yanar çiftinin İznik’in Boyalıca Mahallesindeki nikah törenine İznik Kaymakamı Arif Karaman, Bursa Büyükşehir meclis üyesi Ali Çil ve İznik Belediye meclis üyesi Tamer Mahmut Hersekli katıldı. Çiftin nikahını, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta kıydı.