Hakim Serkan Tüzün son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da eşini öldürdükten sonra intihar eden Hakim Serkan Tüzün, son yolculuğuna uğurlandı.

Hakim Serkan Tüzün son yolculuğuna uğurlandı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Ankara’da eşini öldürdükten sonra intihar eden Hakim Serkan Tüzün, son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesinde dün gece eşi İlksen Tüzün’ü öldürdükten sonra intihar eden Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı Hakim Serkan Tüzün (32) için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Törene bazı siyasetçiler ve aile yakınları katıldı. Tüzün’ün cenazesinin toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’a götürüleceği öğrenildi.

Hakim Serkan Tüzün son yolculuğuna uğurlandı
Hakim Serkan Tüzün son yolculuğuna uğurlandı
Hakim Serkan Tüzün son yolculuğuna uğurlandı
Hakim Serkan Tüzün son yolculuğuna uğurlandı