Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Silivri Adliyesi’nde görev yapmakta olan bir hakimin başka adliyeye tayini çıkarken, yerine yeni bir hakim geldi. Ayrıca yine bir Cumhuriyet Savcısı da Silivri Adliyesi’nde görevlendirildi.

GİDENLER:

Zeynep Kübra İşlek Silivri Hâkimi; Ankara Hâkimliği

GELENLER:

Ceyda Öznur Gürel Karslıoğlu Turgutlu Cumhuriyet Savcısı; Silivri Cumhuriyet Savcılığı

Samet Akçer Muş Hâkimi; Silivri Hâkimliği

