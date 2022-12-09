Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname ile HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararname kapsamında Silivri Adliyesinde de görev değişiklikleri oldu.
Silivri Adliyesi’nde görev yapmakta olan bir hakimin başka adliyeye tayini çıkarken, yerine yeni bir hakim geldi. Ayrıca yine bir Cumhuriyet Savcısı da Silivri Adliyesi’nde görevlendirildi.
GİDENLER:
Zeynep Kübra İşlek Silivri Hâkimi; Ankara Hâkimliği
GELENLER:
Ceyda Öznur Gürel Karslıoğlu Turgutlu Cumhuriyet Savcısı; Silivri Cumhuriyet Savcılığı
Samet Akçer Muş Hâkimi; Silivri Hâkimliği