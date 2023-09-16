Hakim Zİyech, asistle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Samsunspor maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi ve asist yaptı.

Hakim Zİyech, asistle başladı
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Galatasaray’ın yeni transferi Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Samsunspor maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi ve asist yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor ile mücadele ederken, yeni transferlerden Faslı futbolcu Hakim Ziyech müsabakaya yedek başladı. Ziyech, müsabakada 46. dakikada Tete’nin yerine dahil oldu ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 30 yaşındaki futbolcu, maçın 67. dakikasında da Mauro Icardi’nin golünde asist yaptı.

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Hakim Ziyech, İngiliz ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma katılmıştı.