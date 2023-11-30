Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi

Manchester United maçında frikikten iki gol atan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Manchester United maçında frikikten iki gol atan Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında evinde İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray’da Faslı futbolcu Hakim Ziyech frikikten attığı 2 golle geri dönüşün mimarlarından olmuştu. Ziyech bu performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Listede Benfica’dan Joao Mario, Manchester City’den Phil Foden ve Lazio’dan Ciro Immobile de yer aldı.