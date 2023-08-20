Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarın karşısına çıktı.

Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıktı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray’ın yeni transferi Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarın karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray’ın evinde Trabzonspor’u 2-0 mağlup ettiği maçı sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi Chelsea’den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech de izledi. Ziyech, mücadelenin sona ermesinin ardından kale arkasındaki tribünden taraftarların arasından sahaya indi. 30 yaşındaki futbolcu daha sonra saha ortasına geçti ve sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi. Taraftarlar, tezahüratlarla Hakim Ziyech’e yoğun ilgi gösterdi.