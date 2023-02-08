Hakkari'de 109 köy ve 235 mezra yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 109 köy ve 235 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 27 köy ve 68 mezra, Çukurca’da 4 köy ve 9 mezra, Derecik’te 3 köy ve 12 mezra, Şemdinli’de 18 köy ve 70 mezra ile Yüksekova ilçesinde 57 köy ve 76 mezra olmak üzere 109 köy ve 235 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.