Hakkari ekibi deprem bölgesinde yemek dağıtımına başladı

Hakkari Valiliği koordinesinde deprem bölgesinde bulunan aşçı ve aşçı yardımcıları yemek dağıtımına başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber olan Hakkari Valiliği, bölgede çalışmalarını ilk günden beri sürdürüyor. Hakkari Valiliği koordinesinde TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşçı ve aşçı yardımcılarından oluşan 5 kişilik personel ve donanımlı bir gezici mutfak aracı, Adıyaman’da sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Bir tır kuru gıda kolisi ile yardım bölgesine giden ekip, bölgeye ulaşır ulaşmaz hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesindeki insanlara sıcak aş hizmeti sundular.