Hakkari Müftülüğünün yardım ekibi yola çıktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu başkanlığındaki gönüllü personellerden oluşturulan 10 kişilik ekip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Ülkemizde meydana gelen ve 85 milyon insanımızı derinden yaralayan depremden dolayı enkaz altında kalan vatandaşlarımıza yardım etmek, defin ve tekfin işlemlerinde bulunmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere Hakkari İl Müftülüğü gönüllü personelleri olarak birazdan hareket edeceğiz. Onlar kışın bu zor günlerinde aç, susuz, kimisi dışarıda, kimisi enkaz altında barınma imkanından mahrum ve soğuk altında hayatta kalma mücadelesi verirken, eli kolu bağlı oturmak bizlere yakışmaz. Onun için Allah’ın izniyle var gücümüzle mağdur olan vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışacağız. Bu ekip dışında dört ekibimiz daha istenilmesi durumunda görev yapmaya hazır beklemektedir. Bu yoğun kar yağışı ve kötü hava şartlarına aldırış etmeden yola çıkıyoruz. İnşallah görev yerimiz olan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine sağ salim ulaşacağız. Rabbim ülkemizi, İslam ülkelerini ve bütün insanlığı bu tip afetlerden muhafaza eylesin. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmadan sonra yapılan dua ile yardım ekibi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine uğurlandı.