Hakkarili kadınlar pişirdikleri ekmekleri deprem bölgesine gönderdi

Hakkari’deki kadınlar deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan ekmek ihtiyacının giderilmesi için tandırlar yakarak bayatlama süresi uzun olan tandır ekmeği pişirip deprem bölgesine gönderiyor.

Hakkari ve ilçelerindeki kadınlar, tandırlarda ekmek pişirerek deprem bölgesine göndermeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye geneli başlatılan yardımlar sürüyor.

Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde ikamet eden Hetem ve Levent Koç’un aileleri, en çok ihtiyaç duyulan ekmek için kolları sıvadı. Sabah saat 03.00’da tandır başına geçen anneler bir taraftan ekmek pişirdiler diğer taraftan da dua ettiler. Anneler, “Allah’ım deprem olduğu günden beri hiç uyumadık. Hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan dileğimiz bir daha depremlerin yaşanmamasıdır. Allah başka acı göstermesin" dediler.

Pişirilen ekmekler aynı gün deprem bölgesine doğru yola çıkartıldı.