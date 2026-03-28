Hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Silivri'de yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada, hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla Silivri'de yakalandı.
Haberin Özeti
- • İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Ali F. A.'yı Silivri'de yakaladı.
- • Ali F. A., 16 Aralık 2020'den bu yana aranan ve 2014'teki casusluk ile terör örgütü üyeliği gibi suçlardan aranıyordu.
- • Hükümlü, "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" dahil 5 ayrı suç kaydıyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2014 yılında İstanbul’da meydana gelen "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hakkında 5 ayrı aranma kaydı bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 16 Aralık 2020 tarihinden bu yana aranan ve hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali F. A., Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.