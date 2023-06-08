Hakkında arama kararı olan taksici denetimde polise yakalandı

Taksim'de hakkında arama kararı olan bir taksici gözaltına alınırken, aracı ise bağlandı.

Hakkında arama kararı olan taksici denetimde polise yakalandı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Taksim’de hakkında arama kararı olan bir taksici gözaltına alınırken, aracı ise bağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Taksim’de taksicilere yönelik denetim yaptı. Denetimde taksicilerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uyup uyulmadıklarına da bakıldı. Denetimde 34 TDY 44 plakalı sürücüsünün belediye ruhsatının iptal olduğu anlaşıldı. Ardından Genel Bilgi Sorgulamasına bakılan taksi şoförünün hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı. 4 bin 64 lira para cezası kesilen sürücü gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Bağlanan araç ise çekiciyle olay yerinden götürüldü.