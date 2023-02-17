Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi tutuklandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 16 Şubat günü saat: 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)’ suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.K. isimli şahıs yakalandı. H.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.