Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul genelinde 70 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında kesinleşmiş 39 hükümlü şahıs yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 şahsın aralarında C. K. 130 yıl hırsızlık, T. K. 29 yıl 1 ay kasten öldürme, K. D. 18 yıl hırsızlık, A. C.10 yıl yağma, R. Ç.10 yıl yağma, Z.K.10 yıl yağma, Ç. Ö. 9 yıl 2 ay yağma, E. A. 7 yıl 9 ay yağma, T. K. 7 yıl 5 ay yaralama suçlarından şahıslar bulunuyor. Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü ve yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.