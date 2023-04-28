Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan iki firari tutuklandı

Balıkesir’in Gömeç ve Manyas ilçelerinde haklarında 10 yıldan fazla tutuklama kararı olan iki firari jandarmanın operasyonu ile yakalanarak, adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Manyas ve Gömeç ilçesinde 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişinin yakalanması için jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmada, Manyas’ta “kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 36 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. ve Gömeç’te “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., yapılan operasyonlar ile yakalandılar. Z.A. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak Burhaniye ve Bandırma cezaevlerine sevk edildiler.