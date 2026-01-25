Haldun Dormen Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen’in cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen’in cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen töreninin ardından Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Usta sanatçı için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, Oyuncu Rutkay Aziz, sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dormen’in naaşı, Edirnekapı Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

"Her zaman bize cesaret verdi, bize örnek oldu"

Cenaze törenine katılan isimlerden oyuncu Gürkan Uykun, Haldun Dormen’in Türk tiyatrosuna büyük emekler verdiğini belirterek, "Şanslı nesillerdenim. Haldun abiyi, tanıma, çalışma fırsatına sahip oldum. Aynı kulisi paylaştım, öğrenciliğini yaptım, 33 yıldır tanıyordum. İlk defa bu kadar canımı yaktı. Onun dışında her zaman bize cesaret verdi, bize örnek oldu. Her zaman kibardı, zarifti. Onu tanımış olmaktan, çalışma şansına erişmiş olmaktan gurur duyuyorum" dedi.