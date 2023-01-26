Hale Yamaner'le türkü şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde TRT sanatçısı Hale Yamaner sahne aldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri şef Kemal Kamalı yönetti. Amasya’dan Nevşehir’e, Bulgaristan’dan Trabzon’a, Niğde’den Sivas’a kadar her yöreden türküleri seslendiren koro ve solistler, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserin ikinci bölümünde sahne alan Doç. Dr. Hale Yamaner, sahnedeki enerjisi ve repertuvarındaki hareketli türküleriyle gönülleri fethetti. Bursa seyircisinin, kendinde ayrı bir yeri olduğunu belirten sanatçı, kendi yazdığı “Batı Anadolu’da Yörük Müziği ve Kadın İcraları” isimli kitabını da Orkestra Şube Müdürlüğü’ne hediye etti.

Konserin sonunda, Orkestra Şube Müdür vekili Nilüfer Göl, THM Bölüm Başkan Yardımcıları Alperen Kırhan ve Anıl Aşkıner Saper, Koro şefi Kemal Kamalı’ya, Sanatçı Hale Yamaner’e ve sanatçıya eşlik eden TRT İzmir Radyosu Saz Sanatçısı Gürhan Yüksel’e çiçek ve plaket takdim etti.