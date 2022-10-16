Hali Avlu yeniden başkan
Demokrat Parti Silivri İlçe Başkanlığının 14.Olağan ilçe kongresi bugün gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen kongrede Halide Avlu, yeniden Demokrat Parti ilçe başkanı oldu.
Demokrat Parti Silivri İlçe Başkanlığının 14.Olağan ilçe kongresi bugün gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen kongrede Halide Avlu, yeniden Demokrat Parti ilçe başkanı oldu.
Halide Avlu’nun başkanlığında yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluştu;
YÖNETİM KURULU
1)İskender Karpuzoğlu, Melih Gökhan Demir, Mehmet Tarzan Korucuoğlu, Fevzi İbili, Mustafa Göksu, Jale Arabacı, Rıdvan Erman, Kemal Koçhan, Emre Kişin, Erhan Tokman, Turgut Gürbüz, Özcan Kara, Gülşah Sevil, Şaban Gürkan
YEDEK
Nurten Özkurt, Emine Saika, Meral Kişin, Sebahattin Dorman, Şenol Özçelik
İL DELEGESİ
Halide Avlu, İskender Karpuzoğlu, Melih Gökhan Demir, Fevzi bili, Mehmet Tarzan Korucuoğlu, Mustafa Göksu, Kemal Koçhan, Nevzat Sezen, Sabri Topaloğlu, Jale Arabacı, Emre Kişin, Rıdvan Erman, Ahmet Avlu, Meral Kişin