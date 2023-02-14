Halı fabrikalarında tezgahlar yeniden üretime başlıyor

Halı üreticileri , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin inceleme yaptıkları fabrikalara çalışılabilir raporu vermesinin ardından iş başı yaparak üretime başladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında toplanan halı üreticileri tesislerinin faaliyete geçerek üretime en kısa sürede başlanması yönünde ortak karar aldılar. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Hatay’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren 7.7 ve 7.6’lık depremde Gaziantep’te büyük yaralar alırken olay anından itibaren kolları sıvayan Gaziantepli halı üreticileri fabrikalarında sıcak yemek üretimine başlarken yüzbinlerce metrekare halı ve binlerce battaniyeyi de depremzedeler için kurulan barınma merkezlerine sevk ederek yaraların sarılmasına destek verdiler. Ülkemiz ve bölgemiz zor bir süreç yaşıyor. Bu zor süreçte hepimiz kenetlenerek birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Fabrikalar halı üretimine yeniden başlıyor

Ülke genelinde normalleşme sürecine girildiğini de ifade eden GAHİB Başkanı Kaplan, “Bir yandan yaralarımızı sararken diğer yandan da normalleşme sürecini sağlamak zorundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından GAOSB’de bulunan tesislerimizde yapılan incelemelerin ardından üretim yapılabilir yönündeki raporları da bizleri rahatlattı. Sektör temsilcilerimizle yaptığımız toplantıda halı fabrikalarının üretime hazır olduğu ve planlı bir şekilde üretime başlanabileceği yönünde ortak bir karar alındı. Bugün birçok tesiste halı üreticileri yavaş yavaş üretime geçerek ihtiyaç duyulan halıların üretimini gerçekleştirmeye başladı. Bugünden sonra diğer halı fabrikalarımızda kademeli olarak çalışmaya başlayarak üretime geçmeye hazırlanıyor. Bizler bir yandan depremzedelerimizin yaralarını devletimizin öncülüğünde sararken diğer taraftan da ekonomik normalleşmenin sağlanması, çarkların yeniden dönmeye başlaması için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte çeşitli merkezlerde barınma ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlarımızın evlerinin denetlenerek doğalgaz, elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından normalleşme süreci daha da hızlanacaktır. Bu zorlu süreci ve yaşanan sıkıntıları çalışarak çözmek zorundayız” diye konuştu.