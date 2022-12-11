Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü.

Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü.

Kuzuluk Mahallesi’ndeki halı fabrikası içinde bulunan makinede yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın maddi hasar oluştururken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü