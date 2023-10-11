Halı sahadaki kavga kamerada

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir halı sahada organize edilen turnuvada mücadele eden iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Hakemlerin de dahil olduğu kavga güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hamitler Mahallesi’ndeki halı sahada yapılan turnuvada iki farklı takımının mücadelesinin sonlarına doğru saha içinde her iki takım oyuncuları tartışmaya başladı. Bir anda karışan saha içerisindeki futbolcular birbirine girdi. Kavgayı ayırmak isteyen hakem de yumruklardan nasibini aldı. Saha içinde hızını alamayan futbolcular saha dışında da birbirlerine vurmaya devam etti. O anlar bir taraftarın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.