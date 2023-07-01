Haliç'te tehlikeli oyun: Serinlemek için Haliç Metro Köprüsü'nden suya atladılar

İstanbul'da sıcak havadan bunalan gençler serinlemek için Haliç Metro Köprüsü'nden denize atladı. Çevredeki vatandaşlar gençlerin tehlikeli oyununu film gibi izledi.

Haliç'te tehlikeli oyun: Serinlemek için Haliç Metro Köprüsü'nden suya atladılar
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İstanbul’da sıcak havadan bunalan gençler serinlemek için Haliç Metro Köprüsü’nden denize atladı. Çevredeki vatandaşlar gençlerin tehlikeli oyununu film gibi izledi.

İstanbul’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar plajlara akın ederken, bazı gençler ise serinlemek için farklı bir yol tercih etti. Sıcaktan bunalan gençler dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü’nden denize atlayarak serinledi. Gençlerin köprüden atladığı anları film gibi izleyen vatandaşlar tehlikeli oyuna alkışlarla destek oldu. Şaşkına çeviren görüntüler vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.