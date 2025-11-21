'Halisdemir Ailesi'nin Vakur Duruşu Silivri'deydi'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, milletin gönlünde ölümsüz bir yer edinen 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir’i ağırladı. Gerçekleşen buluşmada, 15 Temmuz gecesinin direniş ruhu, fedakârlığı ve vatan sevdası bir kez daha hatırlandı.

“Halisdemir ailesi milletimizin ortak gururudur”

Savaş Halisdemir ile yaptığı sohbetin kendisini derinden etkilediğini belirten İlçe Başkanı Barlas, kardeşinde gördüğü vakur duruşun ve teslim alınamaz vatan sevgisinin tüm Türkiye’ye miras kaldığını ifade etti. Barlas, “Ömer Halisdemir’in kahramanlığı yalnızca ailesinin değil, 85 milyonun ortak gururudur” dedi.

“Tüm şehitlerimize minnet borçluyuz”

15 Temmuz’un sembol ismi Şehit Ömer Halisdemir’i ve vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle yâd eden Barlas, “Bu millet, kahramanlarını asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.