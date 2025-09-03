Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı

Balıkesir'in Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında, iş adamı Halit Yukay'a (43) ait olduğu değerlendirilen cansız beden su yüzeyine çıkarıldı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Edinilen bilgilere göre, TCG Alemdar gemisinden yürütülen çalışmalarda ROV ile yaklaşık 400 yarda sürüklendiği tespit edilen naaş, saat 19.25 sıralarında satıhtan ikmalli dalış sistemi kullanan dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden alındı.

Cansız bedenin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Bandırma’ya götürüleceği öğrenildi.