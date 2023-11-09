Halk bahçesinde çürüyen ağaçlar budanıyor

Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Halk Bahçesinde gövdelerinde çürüme meydana gelen ve fırtına nedeni ile zarar gören ağaçların budama çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların ve kente gelen ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı Halk Bahçesinde, özellikle Karaağaçlarda gövdelerinde meydana gelen çürüme nedeni ile devrilme riski oluşmasından dolayı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince budama çalışması başlatıldı. Çalışma çerçevesinde ağaçlarda meydana gelen çürümenin gövdenin ilk iki metrelik kısmında olduğu tespit edilmesi nedeni ile ekipler, derin budama çalışması gerçekleştiriyor. Budama çalışması ile çürüyen gövdelerin yanı sıra, kuruyan dallar da budanarak, ağaçların gençleşmesi ve daha sağlıklı hale gelmesi sağlanıyor.

Gövdelerinde çürüme tespit edilen ağaçların herhangi bir risk oluşturmaması ve olumsuz duruma mahal vermemesi adına budama çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren ekipler, öte yandan geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtınada zarar gören ağaçların da bakımları gerçekleştiriyor.