Halk büfeler vatandaşa bir yılda 4 milyon ürün ulaştırdı

Gemlik Belediyesi tarafından kurulan halk büfeler, 2022 yılında hizmet verdiği beş büfeyle yaklaşık 4 milyon ürünü vatandaşlara ulaştırdı.

Gemlik Belediyesi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini tüm vatandaşları kapsayacak şekilde sunmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımını sağlayan halk büfeler, vatandaşların ev ekonomilerine katkı sunuyor.

Gemlik Belediyesi’nin ilçenin beş noktasına kurduğu halk büfeler, süpermarketlerle arasında olan fiyat farkıyla ve vatandaşların ekonomisine sunduğu katkılarla gönüllerde yer etti. Vatandaşların temel besin maddesi olan ve süpermarketlerde beş liradan satılan 200 gram francala ekmeği 3 liradan büfelerde satarken, Eskişehir Mahmudiye Süt Ürünleri Kooperatifinden temin ettiği süt, tereyağı, lor ve tost peyniri gibi ürünleri Gemliklilere marketlerden yüzde yüzde 30 daha ucuza ulaştırıyor.

Gemlik Belediyesinin kurduğu halk büfelerde her gün binlerce vatandaş temel ihtiyaç ürünlerinin alışverişini gerçekleştiriyor. Gemlik Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilediği bu büfeleri Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’da sıkça ziyaret ediyor. Başkan Sertaslan’ı büfede gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, belediye ile ilgili arzu ve taleplerini birebir iletme imkânı buluyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin kurduğu halk büfelerin bir yılda yaklaşık 4 milyon ürün sattığını belirtti. Türkiye’nin güncel ekonomik durumundan vatandaşlarımızın en az zararı görmesi için çalıştıklarını vurgularken, “Büfelerimiz ortaya koyduğu hizmet anlayışı ve fiyat politikasıyla vatandaşlarımızın takdirini kazanmaya devam ediyor. Her gün zam haberlerle uyanan vatandaşlarımızın derdine derman olan büfelerimiz hizmet verdiği bir yıllık süreçte vatandaşlarımıza yaklaşık 4 milyon ürünü ulaştırırken aile ekonomilerine yüzde 30 katkı sağladı. İlçemizde beş noktaya kurduğumuz büfelerimizi sıkça ziyaret ediyorum. Bizim irtibat büromuz gibi olan büfelerimizde hem vatandaşlarımıza uygun ürünler sunup hem de talep ve önerilerini alıyoruz” dedi.